Москва, , 12:46 — REGNUM В России растёт количество городов с благоприятной средой для проживания. Так, за 2020 год их стало больше на 76. Рост составил 6,8% (+76). Об этом свидетельствуют данные индекса качества городской среды, рассчитанные Минстроем России совместно с ДОМ. РФ.

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Так, из 1116 российских городов по итогам прошлого года комфортными были признаны 375 из них. Это 33,6%. Среднее значение индекса качества городской среды по стране увеличилось на 4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом и достигло 177 баллов.

Наибольший балл за индекс качества городской среды среди крупнейших городов с населением от 1 млн человек получили Москва (288 баллов), Санкт-Петербург (249 баллов) и Казань (204 балла). Также крупных городов с благоприятной средой для проживания вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Красноярск.

В числе городов с население до 1 млн человек наиболее комфортными признаны Грозный, Сочи, Тюмень, Краснодар и Белгород.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года комфортными условиями для проживания в России могли похвастаться жители менее 27% городов. Это 299 городов из 1115.

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