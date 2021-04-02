Киев, , 12:51 — REGNUM Ситуация в Донбассе и мирное урегулирование конфликта до сих пор полностью зависят от политической воли президента Зеленского, в частности, от готовности украинской власти выполнять Минские соглашения.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политической силы.

Лидер оппозиции напомнил, что 30 апреля фракция ОПЗЖ покинула пленарное заседание Верховной рады, которое началось с того, что ситуацию в Донбассе докладывал начальник генерального штаба.

«Мы уже прочитали потом о его высказываниях и о том, что нагнетается ситуация, по всей видимости, специально и немотивированно… Как раз во время выступления начальника генштаба депутат от «Слуги народа», ведя переписку в телефоне, написала — и это зафиксировали СМИ — «слушаем начальника Генерального штаба, пора валить из страны». Вот вам ирония или объективная истина того, что происходит. Видимо, власть действительно рассматривает такое решение, как это высказывают отдельные депутаты, представители «‎Слуги народа"‎», — прокомментировал Медведчук.

По его мнению, прекращение конфликта в Донбассе полностью в руках украинского президента.

«Ситуация и мирное урегулирование зависят полностью от политической воли господина Зеленского. Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений. Безальтернативность Минских соглашений была признана и ранее, и в ходе последнего разговора между Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Как только Украина и ее власть станет на путь реализации соглашений, не будет никаких угроз, будет мирное урегулирование в Донбассе», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наращивание присутствия российских войск на границе — это «игра мускулами». После этого Пентагон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе США «не оставят» Украину один на один с врагом.

Ранее глава России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, в том числе стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Россия выразила озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения. Владимир Путин подчеркнул важность выполнения властями Украины всех договоренностей, достигнутых ранее, — в том числе по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.