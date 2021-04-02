Киев, 2 апреля 2021, 12:51 — REGNUM Ситуация в Донбассе и мирное урегулирование конфликта до сих пор полностью зависят от политической воли президента Зеленского, в частности, от готовности украинской власти выполнять Минские соглашения.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политической силы.
Лидер оппозиции напомнил, что 30 апреля фракция ОПЗЖ покинула пленарное заседание Верховной рады, которое началось с того, что ситуацию в Донбассе докладывал начальник генерального штаба.
«Мы уже прочитали потом о его высказываниях и о том, что нагнетается ситуация, по всей видимости, специально и немотивированно… Как раз во время выступления начальника генштаба депутат от «Слуги народа», ведя переписку в телефоне, написала — и это зафиксировали СМИ — «слушаем начальника Генерального штаба, пора валить из страны». Вот вам ирония или объективная истина того, что происходит. Видимо, власть действительно рассматривает такое решение, как это высказывают отдельные депутаты, представители «Слуги народа"», — прокомментировал Медведчук.
По его мнению, прекращение конфликта в Донбассе полностью в руках украинского президента.
«Ситуация и мирное урегулирование зависят полностью от политической воли господина Зеленского. Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений. Безальтернативность Минских соглашений была признана и ранее, и в ходе последнего разговора между Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Как только Украина и ее власть станет на путь реализации соглашений, не будет никаких угроз, будет мирное урегулирование в Донбассе», — подчеркнул политик.
ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наращивание присутствия российских войск на границе — это «игра мускулами». После этого Пентагон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе США «не оставят» Украину один на один с врагом.
Ранее глава России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, в том числе стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Россия выразила озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения. Владимир Путин подчеркнул важность выполнения властями Украины всех договоренностей, достигнутых ранее, — в том числе по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.