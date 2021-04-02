Благовещенск, , 12:49 — REGNUM Пожар, который произошёл в кардиохирургическом центре в Благовещенске, ликвидирован сотрудниками противопожарной службы. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 12.15 мск объявлена полная ликвидация пожара», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками противопожарной службы было ликвидировано открытое горение в кардиологическом центре города Благовещенск.

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