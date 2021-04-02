Сурабая, Индонезия, , 12:45 — REGNUM Целевая группа по борьбе с коронавирусом в Сурабае оценила политику открытия кинотеатров мэром города, сообщает CNN Indonesia.

В Сурабая провели оценку и представили рекомендации для открытия кинотеатров.

В залах кинотеатра разрешат присутствовать лишь 50% зрителей. В залах запрещается предоставлять еду и напитки, чтобы зрители не снимали маски в закрытом помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, на пасхальной службе в кафедральном соборе в Джакарте разрешили занять лишь 20% или 309 мест.

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