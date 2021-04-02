Таллин, , 12:44 — REGNUM В повторных пробах сточных вод, взятых сотрудниками Тартуского университета в Эстонии, вновь обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявления ученых.

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Результаты анализа свидетельствуют, что коронавирус продолжает активное распространение. Особое беспокойство вызвали результаты проб воды, взятой на юге и на западе страны.

Если прошлые результаты анализов позволяли надеяться на снижение количества вируса, то нынешних проб с высоким содержанием вируса оказалось даже больше, чем две недели назад.

Профессор Тартуского университета Танель Тенсон признал, что появившаяся на прошлой неделе надежда на улучшение ситуации была преждевременной. «Содержание вируса выросло по всей Эстонии, поэтому обязательно следует сохранить действующие ограничения», — сказал Тенсон.