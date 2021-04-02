Москва, , 12:44 — REGNUM Ростуризм предложил создать в России федеральный реестр гостевых домов. Об этом 2 апреля сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на круглом столе в Общественной палате.

«Мы предлагаем ввести обязательную классификацию таких гостевых домов, которые будут осуществляться аккредитованными организациями», — сказала она.

Догузова отметила, что реестр классифицированных средств размещения будет дополнен отдельным разделом и будет введен единый федеральный реестр гостевых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова сообщила, что одной из главных задач Ростуризм видит открытие на туристической карте России новых направлений для путешествий в любое время года, в том числе в межсезонье. По её слова, уже сейчас в число популярных направлений стали входить такие регионы, как Пермский край и Тюменская область.