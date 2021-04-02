Омск, , 12:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области умерли три человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в областном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 1330 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в регионе подтверждено 43 948 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 270 омичей.

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