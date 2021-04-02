Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Реконструкция оставшегося участка трассы «Скандинавия» в Ленинградской области обойдется в почти 9 млрд рублей. Торги на проведение работ на 122−134 км дороги состоятся в 2021 году. Об этом 2 апреля изданию «Деловой Петербург» рассказал замначальника ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Владимир Анищенко.

По его словам, окончание работ на оставшемся участке трассы запланировано на 2024 год. В настоящее время реконструкция трассы ведётся на двух участках: 65−100 км и 100−134 км. Ввод в эксплуатацию части этого участка запланирован на осень текущего года.

«Стоить это будет порядка 9 млрд рублей, но цена ещё будет уточняться. Подготовка территории ведётся на всём протяжении, поэтому со строительством не должно возникнуть проблем», — отметил Анищенко.

Отметим, что в планах у дорожников завершить реконструкцию всей «Скандинавии» до 2030 года.

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