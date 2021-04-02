Москва, , 13:09 — REGNUM В России увеличилось количество городов с качественной средой обитания. Об этом 2 апреля заявил заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждая опубликованный накануне индекс качества городской среды в 2020 году, представитель ДОМ. РФ отметил, что согласно его данным, в России количество населенных пунктов с благоприятной средой для проживания увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом.

«76 городов прибавилось к такому количеству, которое было раньше. Соответственно мы уже констатируем, что в России 375 городов — это города, которые, по нашим подсчётам, являются городами с благоприятной средой для обитания», — заявил Филиппов.

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