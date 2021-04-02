Ереван, , 12:48 — REGNUM Генеральный штаб Вооружённых сил Армении не может прокомментировать утверждения Азербайджана о возможном применении Ереваном в Карабахе ракетных комплексов «Искандер». Об этом начальник генштаба Артак Давтян заявил 2 апреля журналистам.

Ранее представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявили, что в карабахском городе Шуша найдены обломки «Искандеров», которые могла применить в осеннем конфликте армянская сторона.

«Ничего не могу сказать, так как это не подлежит обнародованию», — сказал Давтян.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения опровергла утверждение о применении в Нагорном Карабахе «Искандеров», хотя ранее об этом заявлял армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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