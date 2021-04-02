Москва, , 12:42 — REGNUM Возникшая в РФ ситуация с приостановкой отгрузок сахара производителями торговым сетям носит искусственный характер и не связана с фактическим дефицитом продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Несмотря на снижение производства сахара на 20% в 2020 году в значительной части за счёт уменьшения посевных площадей сахарной свеклы на 19% и частично неблагоприятных погодных условий, общий объём производства составил 6 млн тонн без учёта переходящих запасов, что должно комфортно балансировать внутреннее потребление, которое также составляет порядка 6 млн тонн, — сказал Сафонов. — Отказ от отгрузок производителями в данном случае, скорее всего, действительно связан с ожиданиями предоставления субсидии с 1 апреля. Создание же искусственного дефицита с их стороны в преддверии нового сельскохозяйственного сезона и пристального внимания к ситуации на продовольственном рынке со стороны госорганов, на наш взгляд, практически исключено».

По-видимому, как предположил Сафонов, в данном случае механизм предоставления обещанной субсидии не был разработан и утвержден к указанному сроку либо не успел дойти до сведения производителей.

«В ближайшее время данная заминка должна быть устранена, и поставки сахара в торговые сети возобновятся», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что судьба российского рынка сахара темна и не предопределена.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, когда в РФ произойдет резкий скачок цен на сахар