Москва, , 12:43 — REGNUM По итогам января-февраля 2021 года российские дилеры реализовали 106 241 кроссовер и внедорожник (сегмент SUV), что на 67 единиц меньше, чем было продано в прошлом году. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

В отчётный период российские автолюбители чаще всего покупали модели кроссоверов и внедорожников корейских, японских, французских и немецких компаний. Среди них: Hyundai Creta (10 878 ед.), Toyota RAV4 (5680 ед.), Renault Duster (5315 ед.), Volkswagen Tiguan (4198 ед.) и KIA Sportage (3988 ед.).

Больше всего моделей сегмента SUV за первые два месяца нынешнего года было продано в Москве — 16 667 единиц. На втором месте по объёму продаж находится Подмосковье с результатом 8538 экземпляров. На третьем месте — Санкт-Петербург (7091 ед.).

Напомним, в прошлом году продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в России составили 1 265 809 экземпляров — на 10% больше, чем в 2019 году.

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