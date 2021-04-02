Москва, , 12:41 — REGNUM Отток денег с вкладов приведет к снижению процентного дохода российских банков, который формируется за счет разницы между ставками по вкладам и по кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о том, что население РФ начнет искать альтернативы банковским депозитам.

«Жители РФ направят сбережения прежде всего на фондовый рынок (напрямую или через посредников, таких как ПИФы) и в недвижимость, — сказал Горяев. — Впрочем, кто-то будет пробовать и менее традиционные возможности для вложений — например в биткоин. Если инвесторы хотят зарабатывать более высокий доход, то должны быть готовы принимать соответствующие риски, прежде всего риски падения цены и низкой ликвидности. Этими рисками можно и нужно управлять. Четкое определение целей инвестирования, диверсификация вложений, постепенное накопление опыта, длительный срок — все это поможет гражданам найти правильный баланс между риском и доходом».

Горяев подчеркнул, что отток денег с вкладов приведет к снижению процентного дохода банков, который формируется за счет разницы между ставками по вкладам и по кредитам.

«Но если банки увеличат продажи других продуктов, в том числе инвестиционных, то сумеют заместить выпадающий доход и банковская система не пострадает», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России набирают популярность паевые инвестиционные фонды (ПИФ), а более рисковые инвесторы предпочитают покупать акции и корпоративные облигации.