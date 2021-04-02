Кишинёв, , 12:49 — REGNUM Совет по конкуренции Молдавии принял решение о ликвидации картеля сельхозпроизводителей. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба совета.

«Пленум Совета по конкуренции утвердил постановление № DA-22 / 20−09, который ликвидировал крупнейший из когда-либо выявленных картелей», — говорится на сайте ведомства.

Также сообщается, что на участников сговора был наложен самый крупный штраф за время существования Совета по конкуренции — 91 млн леев (более $5 млн), что является максимальным штрафом, который предусмотрен законодательством.

Сообщается, что картельный сговор был выявлен между предприятиями Agrostoc, Diazchim, BioProtect и Fertilitatea. Расследование показало, что продукция, которую поставляли указанные компании, в Молдавии была дороже, чем на Украине и в Румынии на 28 — 40%.

«Размер ущерба, нанесённого потребителям картельным соглашением с 2015 по 2020 год, по расчётам, составляет примерно 190 млн леев (около $10,5 млн)», — говорится в сообщении.