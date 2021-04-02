Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM По итогам марта 2021 года цены казахстанских производителей промышленной продукции выросли на 6,2%. Об этом сообщили 2 апреля в бюро национальной статистики.

С начала года цены на промпродукцию выросли на 15,1%, за год — на 12,3%. Продукция горнодобывающей промышленности подорожала за месяц на 9,9%, обрабатывающей промышленности — на 1,6%. В сфере электро-, газо-, водоснабжения цены выросли на 0,1%.

В марте цены на нефть выросли на 12,4%, металлургические руды — на 3,1%. Медь подорожала на 5,8%, ферросплавы — на 5%, прокат черных металлов — на 4,9%, мазут — на 7,2%, бензин — на 6,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта 2021 года уровень инфляции в Казахстане составил 0,6%. С начала года инфляция составила 1,9%, в годовом выражении — 7%.

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