Эдинбург, Великобритания, 2 апреля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Власти Шотландии отказались от намерения построить на Шетландских островах космический центр, так как это может повредить исторический памятник времён Второй мировой войны. Об этом сообщает 2 апреля газета The Times.

(сс) Ronnie Robertson Шетландские острова

Предполагалось, что в ближайшие годы на Шетландских островах, которые лежат к северо-востоку от страны, появится стартовая площадка для ракет. Запускать спутники с этой площадки рассчитывала в том числе американская компания Lockheed Martin. Проект одобрило Космическое агентство Великобритании, а датский миллиардер Андерс Поульсен уже инвестировал в него около $2 млн.

Однако против проекта выступила правительственная организация Historic Environment Scotland, которая занимается сохранением исторических памятников. В организации заявили, что стройка повредит радиолокационную станцию, построенную в 1941 году и сыгравшую «важную роль» в обороне Великобритании.

В HES утверждают, что военный объект хорошо сохранился, но в компании Shetland Space Centre намерены оспорить запрет на строительство. Глава компании Фрэнк Стрэнг заявил, что военная станция сильно разрушена, а из-за космического центра её привлекательность для туристов могла бы вырасти.

Сооружение пускового комплекса на острове Анст может дать почти 140 рабочих мест и приносить экономике острова по меньшей мере 4,9 млн фунтов ($6,7 млн) в год.