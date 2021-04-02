Таллин, , 12:40 — REGNUM Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб подтвердил на встрече с профсоюзами и работодателями неизменность курса страны на «зеленую революцию» в Евросоюзе, означающую конец сланцевой энергетики. Как сообщила пресс-служба правительства, Ааб познакомил участников встречи с возможностями модернизации экономики Ида-Вирумаа (северо-восточной части страны, где сосредоточены шахты и сланцехимические предприятия страны).

«Переходный период в энергетике начался не сегодня и не вчера, за это время были заложены основы, от которых можно отталкиваться», — сообщил министр. По его данным, в Ида-Вирумаа за последние четыре года было создано более тысячи рабочих мест, не связанных со сланцевой добычей и энергетикой, с заработной платой выше средней.

Он также признал, что в ближайшем будущем сохранится 6000 рабочих мест в сланцевом секторе, поскольку правительство в целях обеспечения энергетической безопасности решило сохранять мощности для производства электроэнергии и поддерживает также производство сланцевого масла.

Согласно прогнозу, в ближайшие 10 лет в Ида-Вирумаа будет усилиями государства и частного сектора инвестировано полтора миллиарда евро. «Интерес к Ида-Вирумаа со стороны инвесторов очень велик. Государство для этого подготовило почву, например, развивая промышленные парки», — сказал Ааб.