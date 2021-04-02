Омск, , 12:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в региональном оперштабе.

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За вест период пандемии в Омской области выявлено 43 948 носителей коронавируса. Выздоровели 36 270 человек, в том числе 203 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в регионе было выявлено 87 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 200 человек.

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