Уфа, , 13:47 — REGNUM Работу предприятия, которое загрязняло воздух, приостановили в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники Учалинской межрайонной прокуратуры проверили выполнение природоохранного законодательства на предприятии «Сангалыкский диоритовый карьер».

«Установлено, что во время производственного процесса на площадках предприятия происходит выброс пыли в атмосферный воздух, облако которого накрывает близлежащую деревню Мансурово, в которой проживает около 800 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты выявили в воздухе превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ почти в десять раз.

По данному факту было возбуждено административное производство. В результате суд приостановил работу завода на десять суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе выявили превышение ПДК по сероводороду.