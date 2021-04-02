Уфа, 2 апреля 2021, 13:47 — REGNUM Работу предприятия, которое загрязняло воздух, приостановили в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что сотрудники Учалинской межрайонной прокуратуры проверили выполнение природоохранного законодательства на предприятии «Сангалыкский диоритовый карьер».
Отмечается, что специалисты выявили в воздухе превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ почти в десять раз.
По данному факту было возбуждено административное производство. В результате суд приостановил работу завода на десять суток.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе выявили превышение ПДК по сероводороду.