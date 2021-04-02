Магас, , 12:37 — REGNUM В Ингушетии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, в котором погиб пятилетний ребенок. Виновником аварии признали водителя Mercedes-Benz, который скрылся с места происшествия, оставив пострадавших на трассе, сообщили 2 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как было установлено в суде, 16 февраля 2020 году в городе Назрани 26-летний житель Северной Осетии на высокой скорости столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, который передвигался в попутном направлении. От удара вторую иномарку отбросило на полосу встречного движения, и она врезалась в опору ЛЭП.

Виновник аварии скрылся с места преступления, оставив без помощи четверых человек, находившихся в поврежденной машине. Один из них — пятилетний ребенок — погиб, в больницу с тяжелыми травмами доставили 12-летнюю девочку и двоих взрослых.

Суд признал подсудимого виновным в нарушении ПДД и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места его совершения. Ему дали пять лет колонии-поселения. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие у обвиняемого троих детей.