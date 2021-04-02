Чикаго, США, , 12:42 — REGNUM Во время «вооруженного конфликта» в пригороде Чикаго полицейский застрелил 13-летнего подростка. Об этом 2 апреля говорится в заявлении суперинтенданта полиции Чикаго Дэвида Брауна, опубликованном на сайте городской полиции.

«Несовершеннолетний был застрелен офицером полиции Чикаго рано утром в понедельник, 29 марта 2021 года», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что, по данным правоохранителей, сотрудники полиции прибыли на место по вызову о выстреле и нашли там двух человек, один из которых оказался подростком. Как утверждают полицейские, последний имел при себе оружие и пытался скрыться, а после этого был застрелен во время «вооруженного столкновения» с одним из сотрудников полиции.

При этом, по информации телеканала ABC7, погибшим является 13-летний подросток.

Также указывается, что застреливший подростка правоохранитель на время отстранен от оперативной службы.

«На 30 дней деятельность этого сотрудника полиции будет ограничена выполнением административных функций. Расследование продолжается», — отмечается в сообщении Брауна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из жертв стрельбы в американском городе Ориндж (штат Калифорния) стал девятилетний мальчик, который умер у матери на руках.