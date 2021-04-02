Тюмень, , 12:36 — REGNUM В центре Тюмени в 2021 году стоимость стоянки на платной парковке будет зависеть от её наполняемости. Об этом РБК сообщили в горадминистрации Тюмени.

Ранее МКУ «Тюменьгортранс» сообщило, что с 2021 года парковки в границах улиц Челюскинцев, Герцена, Профсоюзной и Советской станут платными.

Максимальная стоимость часа не будет превышать 75 рублей, пояснили изданию в мэрии. Размер платы будет формироваться с учётом занятых и свободных машиномест. Если заполняемость парковки будет менее 50%, то стоимость составит 35 рублей за час стоянки, 75−85% — 40 рублей, 85−99% — 45 рублей, 100% — 50 рублей.

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