Стокгольм, 2 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Настоящие приоритеты жителей Швеции играют на руку сегодняшнему правому блоку. Тема «Закон и порядок» никогда не считалась такой важной за всю историю опросов Института изучения СМИ и мнений при Гётеборском университете, что в свою очередь является сильной стороной блока «Умеренные"-"Христианские демократы» и «Шведских демократов». Об этом в своей авторской статье написал журналист газеты Svenska Dagbladet Йоран Эрикссон.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

«Каждый год Институт изучения СМИ и мнений при Гётеборском университете проводит опросы с целью выяснить, какие вопросы и проблемы общества кажутся наиболее важными для шведов. В топ-3 опроса, проведенного прошлой осенью, вошли такие вопросы, как иммиграция/интеграция, закон и порядок, работа системы здравоохранения.

Плохие новости для Стефана Лёвена (премьер-министр Швеции — прим. ИА REGNUM), Социал-демократов и красно-зеленого блока заключаются в следующем: тема «Закон и порядок», по словам сотрудника института Патрика Эберса, за последние годы «рванула вверх».

Приоритеты респондентов прекрасно отвечают раскладу новой коалиции «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов». Все три партии возглавляют список, когда социологи из Института изучения СМИ и мнений интересуются, какой партии избиратели доверяют больше всего в вопросе борьбы с преступностью.

Не далее, как в опросе за 2014 год, только 4% избирателей посчитали эти вопросы главными проблемами общества. В опросе за 2020 год, так считают уже 34%», — написал Эрикссон.