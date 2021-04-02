Рыбинск, Ярославская область, , 12:35 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области бывшие сотрудники ООО «База отдыха «Коприно» получили долги по заработной плате только через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения Рыбинского городского суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Всего было подано пять исков, общая сумма долга работодателя составила 830 тысяч рублей. Первый иск к «Базе отдыха «Коприно» был рассмотрен судом в августе 2020 года, ещё четыре с февраля по март 2021 года. Бывшие работники турбазы обращались в суд с требованием взыскать с компании задолженности по зарплате, компенсировать задержку выплаты и полученный моральный ущерб.

«За период с декабря 2019 г. по 26 октября 2020 г. истцу не выплачена заработная плата в сумме 312 219 тысяч рублей, что подтверждается справкой, выданной в день увольнения. Денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы за период с 1 января 2020 года по 21 января 2021 года составляет 25 751 тысяч рублей. Незаконными действиями работодателя причинен моральный вред, размер компенсации которого оценивает в 30 тысяч рублей», — приводит суд позицию одного из истцов.

Из судебных решений видно, что срок задержки выплат составляет от одиннадцати месяцев до двух лет. Разнятся и должности работников турбазы — от сторожа-вахтёра до старшего мастера. На первое заседание ответчик не явился, в остальных случаях его представитель подтвердил, что у ООО имеется задолженность по зарплате.

«Невыполнение обязанности Общества как работодателя выплачивать в срок заработную плату работникам обусловлено тяжелым финансовым положением Общества. В настоящее время расчетный счет Общества заблокирован, предъявлены инкассовые поручения», — рассказал представитель ответчика в суде.

Во всех пяти случаях суд встал на сторону истцов. Часть решений ещё не вступила в законную силу и может быть обжалована.