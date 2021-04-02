Москва, , 12:44 — REGNUM Среди населенных пунктов численностью от 100 до 250 тыс. человек практически все первые строчки рейтинга качества благоустройства занимают города Подмосковья. Об этом 2 апреля заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Радует, что в городах от 100 до 250 тыс. большинство первых строчек продолжают удерживать города Подмосковья, но у них появляются конкуренты со стороны других регионах», — заявил чиновник.

По его словам, аналогичная, хоть и не настолько ярко выраженная картина наблюдается и среди населенных пунктов с количеством жителей от 50 до 100 тыс. человек. Лидирующие позиции здесь также занимает Подмосковье, хотя присутствуют также населенные пункты Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областей и Краснодарского края.

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