Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUM Федеральная служба статистики опубликовала данные о стоимости нефтепродуктов в разных регионах РФ. Среди регионов Дальневосточного федерального округа самый недорогой бензин по ситуации на 29 марта оказался в Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росстата.

Литр бензина АИ-92 на АЗС в столице Бурятии оценивается в 45,05 рубля. АИ-95 стоит 47,44 рубля, АИ-98 — 53,22 рубля за 1 литр. Цены на дизельное топливо также самые низкие по округу (51,68 рубля за 1 литр).

Абсолютным рекордсменом по стоимости автомобильного топлива не только в ДФО, но и по стране стал Анадырь, где литр 92-го бензина стоит ровно 60 рублей. Цены на дизтопливо в Чукотке достигают 62 рублей за 1 литр.

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