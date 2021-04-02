Таллин, , 12:34 — REGNUM Выделяемые на безвозмездной основе деньги из фондов Евросоюза в новый финансовый период 2021—2027 годов следует расходовать сбалансированно и с учетом всех обстоятельств новой экономической ситуации. Об этом министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус заявила на встрече правительства с представителями профсоюзов и работодателей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Министр выразила надежду на практическое сотрудничество с социальными партнерами при распределении денег из Брюсселя. «Как можно более целенаправленное распределение европейских средств в сотрудничестве с работодателями, работниками и представителями науки придает уверенности в том, что деньги будут использоваться эффективно и действительно повлекут за собой заметные изменения в жизни людей», — сказала Пентус-Розиманнус.

Министр также отметила особенность нового финансового периода: по планам ее ведомства, на европейские средства в Эстонии будут осуществлены большие перемены — более активное привлечение науки в предпринимательство, «зеленая революция» и «цифровая революция».