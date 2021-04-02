Москва, , 12:34 — REGNUM На Кипре во всех отелях для туристов внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены. Об этом говорится в памятке, подготовленной Минтуризмом по пребыванию в стране в период пандемии коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для иностранных туристов, в том числе и российских, ношение масок является обязательным во всех закрытых помещениях и общественных местах, кроме пляжей, бассейнов и мест занятий спортом. Социальная дистанция не менее 2 кв. метров.

Запрещены любые передвижения граждан Кипра и интуристов с 23:00 до 05:00. В остальное время места размещения (отели, виллы, апартаменты и др.) разрешено покидать дважды в день после получения разрешения по sms.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кипра открыли границы для въезда российских туристов с 1 апреля 2021 года.

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