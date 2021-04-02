Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Преступность и наркотики являются главными проблемами общества, которые беспокоят наибольшее количество граждан Швеции. Об этом со ссылкой на социологическое исследование, опубликованное Институтом изучения СМИ и мнений при Гётеборском университете, сообщила газета Svenska Dagbladet.

На прямой вопрос социологов 60% респондентов ответили, что именно организованная преступность является главной проблемой общества. При этом 90% выступают за ужесточение уголовного наказания для членов банд и ОПГ.

На другой, открытый вопрос социологов назвать наиболее серьезные недостатки общества 34% назвали проблемы, связанные с законом и порядком. При этом 35% считают, что именно «Умеренные» способны проводить наиболее действенную политику в этой области.

В опросе, проведенном прошлой осенью, опросные листы были отправлены по почте 22 500 гражданам Швеции, из которых откликнулись 51%. При этом отмечается, что процент тех, кто согласился пройти опросник снизился с 65−70% в 1980-х до порядка 50% за последние годы.