Киев, , 12:34 — REGNUM Правительство Украины не рассматривает вопрос введения комендантского часа в связи с пандемией SARS-CoV-2 в стране. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

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Он отметил, что подобная мера действует только во время чрезвычайного положения, введение которого должна предварительно одобрить Верховная рада.

«Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение», — сказал Степанов.

По его словам, действующий на территории Украины адаптивный карантин показывает свою эффективность.

Напомним, за минувшие сутки в стране было выявлено почти 20 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2, а 433 пациента скончались от последствий, вызванных болезнью.

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