Волгоград, , 12:34 — REGNUM Ещё 122 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 2 апреля — на 14 больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2225 человек, выписаны после выздоровления ещё 105 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждены 53 843 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 51 525 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 963 пациента, в том числе смерть четырёх человек подтверждена за прошедшие сутки.

В стационарах находятся 2208 взрослых и 17 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1355 пациентов.