с.п. Горбунки, , 12:42 — REGNUM В Ленинградской области задержали исполняющего обязанности главы администрации МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района. Владимира Фалалеева заподозрили в мошенничестве. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.

По версии следствия, Фалалеев заключил договор подряда на демонтаж здания между индивидуальным предпринимателем и администрацией МО без намерения его исполнения в полном объёме. На счёт предпринимателя поступили денежные средства, которые тот сняли и передал исполняющему обязанности главы администрации.

«В результате мошеннических действий из бюджета МО Горбунковское сельское поселение было похищено 597 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе областного СК.

В настоящее время должностное лицо и предприниматель задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.