Воронеж, , 12:31 — REGNUM Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко официально прокомментировал инцидент с включением бактерицидных ламп на занятии. Заявление 2 апреля распространила пресс-служба вуза.

«31 марта 2021 года в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко во время заседания кружка Студенческого научного общества в аудитории № 4 один из студентов случайно включил бактерицидный облучатель», — говорится в сообщении.

Преподаватель находился спиной к облучателю, а потому заметил его работу лишь спустя 15 минут, после чего устройство было выключено, занятие прервано, студентов направили на осмотр к медикам.

«По словам медицинских работников, которые провели обследование 82 студентов, у трёх человек выявлена фотоофтальмопатия — временное изменение роговой оболочки глаза под воздействием ультрафиолетового излучения. Это обратимое состояние органов зрения, не являющееся ожогом. Тем не менее все присутствовавшие в аудитории студенты будут наблюдаться офтальмологами в динамике», — сообщили в вузе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в СМИ появилась информация о том, что около 30 студентов ВГМАУ им. Бурденко в ходе занятий получили ожоги роговицы глаз и кожных покровов из-за включенных бактерицидных ламп. Проверку по данному факту начала прокуратура, также доследственную проверку организовало СК.

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