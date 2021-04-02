Кунашак, Челябинская область, , 12:30 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело по факту непринятия чиновниками мер по переселению 92-летней женщины — ветерана труда и её внука, являющегося инвалидом первой группы, из дома, непригодного для проживания. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Поводом для реагирования следователей стали публикации СМИ. Женщина и её внук живут в деревне Аминева Кунашакского района. После доследственной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по факту халатности.

Сейчас следователи намерены дать действиям должностных лиц уголовно-правовую оценку. Ход расследования находится на контроле у руководства областного управления СКР.