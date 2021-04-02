Оренбург, , 12:30 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга отказал прокуратуре в удовлетворении административного искового заявления по проблеме безнадзорных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Иск был подан в интересах РФ, неопределенного круга лиц города. Прокурор просил признать незаконным бездействия мэрии и возложить обязанности по строительству приюта для животных.

Ответчиками выступали администрации Оренбурга, Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

«Подробный комментарий по делу будет дан после изготовления мотивированного решения суда. Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законом порядке», — отметили в суде.

Напомним, в Оренбурге сложилась критическая ситуация с бродячими собаками. Соцсети переполнены жалобами населения. Причем горожане разделились на два лагеря. Зоозащитники настроены против убийства. Другие считают, что город должен быть в первую очередь для людей и их безопасности. В городе, по оценке чиновников, около 10 тыс. собак. Между тем первый в 2021 году муниципальный контракт подразумевает отлов всего 78 собак. Будут отлавливать наиболее агрессивных особей.

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