Стокгольм, , 12:32 — REGNUM В Швеции регионы получат возможность самостоятельно решать, в каком порядке прививать граждан в ходе четвертой фазы кампании по вакцинации населения от COVID-19. На последнем этапе иммунизации прививку получат люди в возрасте от 18 до 59 лет, которым не было уделено первоочередного внимания на предыдущих этапах. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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За время четвертой фазы будут привиты около четырех миллионов человек. Тот факт, что регионы сами определяют порядок вакцинации, означает, что в некоторых местах люди в возрасте двадцати лет могут быть вакцинированы одновременно с теми, кто приближается к шестидесяти годам, в то время как в других местах вакцинация может начаться с самых пожилых.

«Конечно, будут наблюдаться региональные различия в том, как это будет реализовываться», — заявил в эфире Sveriges Radio государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

В Агентстве общественного здравоохранения пояснили, что не хотят создавать для регионов лишних бюрократических осложнений, и поэтому право расставлять приоритеты будет передано местным властям.

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