Москва, , 12:28 — REGNUM Политика сегрегации, которую проводят страны Прибалтики и Украина, игнорируется европейскими государствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Страны Европы, пострадавшие от идеологии фашизма, закрывают глаза на позорную политику по сути открытой сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности, проводимую странами Прибалтики и Украиной», — сказал в беседе с ТАСС дипломат.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что такая ситуация в XXI веке недопустима. На это, по его словам, было обращено внимание на Совета ООН по правам человека в ходе 46-й сессии.

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