Москва, 2 апреля 2021, 12:28 — REGNUM Политика сегрегации, которую проводят страны Прибалтики и Украина, игнорируется европейскими государствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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Замглавы МИД РФ подчеркнул, что такая ситуация в XXI веке недопустима. На это, по его словам, было обращено внимание на Совета ООН по правам человека в ходе 46-й сессии.
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