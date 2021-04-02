Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Уровень инфляции в Казахстане по итогам марта 2021 года составил 0,6%, сообщили в бюро национальной статистики.

С начала года инфляция составила 1,9%, в годовом выражении — 7%. Продовольственные товары подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,7%, услуги — на 0,2%. В годовом выражении цены выросли на 10,7%, 5,6% и 3,7% соответственно.

В марте овощи подорожали на 3,2%, подсолнечное мало — на 1,9%, сахар — на 1,7%, картофель, фрукты, говядина — на 1%. Вместе с тем рис подешевел на 1,1%, пшено — на 0,6%, капуста — на 0,3%.

Бензин подорожал на 4,9%, сжиженный газ в баллонах — на 1,4%, дизельное топливо — на 0,5%. Цены на услуги интернет-связи выросли на 1,3%, проезд поездами подорожал на 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года уровень инфляции в Казахстане составил 7,5%. Наибольший рост наблюдался на продукцию сельского хозяйства, которая подорожала на 15,3%.

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