Стокгольм, , 12:28 — REGNUM Более чем у 10 000 человек в лене Стокгольм был диагностирован постковидный синдром. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Чтобы справиться с давлением на систему здравоохранения, для лечения перенесших COVID-19 пациентов, открывается новая клиника в Худдинге.

«Число пациентов растет неделя за неделей. Пациенты очень нуждаются в медицинской помощи», — заявила в интервью SVT Nyheter Хейди Стенсмирен, отвечающая за лечение пациентов с постковиндным синдромом в Каролинской больнице.

Отмечается, что новый больничный комплекс в Худдинге откроется из-за наплыва пациентов в Каролинскую больницу.

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