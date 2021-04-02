Стокгольм, , 12:27 — REGNUM В связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, культурная отрасль Швеции получит 1,3 миллиарда крон (€130 млн) в виде стимулирующего пакета помощи от правительства, о чем было объявлено министром культуры Швеции Амандой Линд. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Из 1,3 миллиарда, которые будут распределены в рамках нового антикризисного пакета помощи, правительство страны выделит 125 миллионов крон на целевую поддержку государственных учреждений культуры. Большинство из них составляют музеи.

«В конечном счете, вопрос о том, как распорядиться деньгами и расставить приоритеты, будет решаться теми государственными учреждениями, которые будут выделять средства», — заявила министр Линд в ходе пресс-конференции.

Правительство также анонсировало новые гранты в размере 3 миллиардов крон для помощи организаторам культурных мероприятий, запланированных на июль-декабрь 2021 года.

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