Москва, , 12:27 — REGNUM В рейтинге качества городской среды идет жесткая конкуренция между населенным пунктами с числом жителей от 250 тыс. до 1 млн человек. Об этом 2 апреля сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник заявил, что городская среда улучшается не только в крупных городах. Населенные пункты численностью до миллиона человек также улучшают условия жизни своего населения.

«Идет жесткая конкуренция среди городов с населением от 250 тыс. до миллиона человек. У нас город Грозный, Сочи, Тюмень имеют одинаковое количество баллов. Сочи и Тюмень догнали Грозный по качеству городской среды. Четвертую строчку занял Краснодар», — заявил замглавы Минстроя.

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