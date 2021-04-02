Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области, где проживает более четырёх миллионов человек, на утро 2 апреля от коронавируса привились 138 125 человек (+5 595 за последние сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 апреля.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 138 125 человек, за сутки — 5 595. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 96 785 человек, за сутки — 2 101», — приводятся данные в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область с начала вакцинации против коронавирусной инфекции получила почти 180 тысяч доз антиковидной вакцины. Планируется, что участниками прививочной кампании на Дону станут более двух миллионов человек — 60% населения.

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