Астрахань, , 12:23 — REGNUM В Астраханской области сотрудник государственной инспекции по маломерным судам УМЧС РФ по региону подозревается в получении взятки за незаконные действия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК СК РФ по Астраханской области.

Подозреваемый был назначен председателем аттестационной комиссии на право управления маломерными судами. В августе 2019 года за 20 тысяч рублей он незаконно выдал удостоверение на право управления маломерным судном. Взяткодатель при этом не проходил аттестацию и фактическую проверку теоретических знаний и практических навыков.

Было возбуждено уголовное дело о получении взятки за незаконные действия. В настоящее время следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности должностных лиц.