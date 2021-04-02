Махачкала, , 12:23 — REGNUM В Дагестане за прошедший день не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Без смертельных случаев сводка по ситуации в регионе не обходилась до этого последние десять дней. Такие данные привел 2 апреля федеральный оперативный штаб.

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Больше всего смертей было зафиксировано в Дагестане 26 и 30 марта — по шесть случаев. Общее число скончавшихся от опасной инфекции в субъекте достигло 1411 человек.

Что касается ежедневного прироста числа заразившихся и выздоровевших, то их в последние недели в Дагестане отмечается почти равное количество. В частности, 1 апреля был подтвержден диагноз COVID-19 у 44 человек, выздоровели за эти же сутки 43 пациента.

Общее число носителей коронавируса в республике достигло 31 138 человек, выздоровевших — 28 810 человек.