Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Согласно данным Индекса гендерного разрыва, рассчитываемого по методике Всемирного экономического форума, Новая Зеландия опередила Швецию, оставив ее на пятом месте. Существенным фактором, способствующим отставанию Швеции, является отсутствие женщины-главы правительства за всю историю шведского парламентаризма. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В своем ежегодном отчете Всемирный экономический форум рассмотрел различия между гендерами с точки зрения образования и здравоохранения, а также экономических и политических возможностей в 156 странах.

Первое место в рейтинг занимает Исландия. За ней следуют Финляндия, которая в 2021 году обогнала Норвегию.

До пандемии коронавируса прогнозировалось, что потребуется почти 100 лет, прежде чем будет достигнуто равенство между мужчинами и женщинами во всем мире. Однако сейчас прогноз составляет почти 136 лет.

«Наши данные уже ясно показывают, что пандемия повлияла на гендерное равенство. Мы видим ряд неудач в отношении женщин, занимающих руководящие должности на мировом рынке труда, и продолжающуюся стагнацию, среди прочего, в секторе образования», — заявила в интервью SVT Nyheter Весселина Ратчева из Центра экономического и социального развития на Всемирном экономическом форуме в Женеве.