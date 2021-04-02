Симферополь, , 12:21 — REGNUM Чуть более 61 млн кубометров воды составляет объём водохранилищ Крыма по данным на 2 апреля. Это на 13 млн кубометров больше, чем месяцем ранее.

«В марте приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек в млн.куб.м составил: Белогорское — 7,503, Симферопольское — 1,282, Счастливое — 0,961, Партизанское — 1,663, Чернореченское — 7,289. К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек составил 61,39 млн куб. м, что на 13,082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,870 млн куб. м меньше, чем в 2020 году», — сообщил Крымский гидрометеоцентр.

По данным Крымского гидрометеоцентра, в степных районах Крыма в марте осадки достигли нормы, на Южном берегу — выпало около 41−45% от нормы, в северном предгорье норма по осадкам была даже превышена на 12−46%. В крымских горах осадки были в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит пресной воды в Республике Крым наблюдается с 2020 года, ряд городов и районов региона уже несколько месяцев получает воду лишь по графику — несколько часов в день.