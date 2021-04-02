Горно-Алтайск, , 12:20 — REGNUM На территории Республики Алтай по ситуации на 2 апреля закрыты все ледовые переправы. Спасатели предупреждают об опасности выезда на лёд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Всего зимой в регионе были открыты четыре переправы, которые считались технологическими для вывоза леса и сена.

В связи с наступлением тепла спасатели обратились к жителям с призывом не пренебрегать мерами личной безопасности, не выходить на весенний и коварный лед.

«Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью», — отметили в управлении.