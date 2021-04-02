Москва, , 12:20 — REGNUM От самих американцев никто, кроме украинцев, заявления о «готовности поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой» не слышал. Если же оно будет публично сделано, то речь пойдёт о вероятности уже украинско-американской карательной операции в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 2 апреля, комментируя заявление министра обороны Украины.

Как сообщалось, в случае конфликта с Москвой Киев не останется «один на один» с противником. Поддержать Украину обещал Вашингтон. Такое заявление в ходе телефонных переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Тогда тем более Вашингтону и Киеву следует напомнить слова президента России, который ясно дал понять, что Москва будет добиваться от Киева выполнения Минских соглашений 2015 года, а в случае их нарушения путем очередной военной агрессии в Донбассе поможет Донецку и Луганску.

Как показал недавний разговор президентов Путина и Макрона и канцлера Меркель, участники «Нормандского формата» ждут от Киева не «актуальных методов по восстановлению целостности государства», а следования подписанным им документам, которые получили одобрение Совета безопасности ООН.

Если же говорить о возможной конструктивной роли США на Украине, то я бы посоветовал Киеву прежде всего заручиться поддержкой Вашингтона в борьбе с новой коронавируской инфекцией. Число заболевших COVID-19 на Украине растёт ежедневно на 20.000 человек, и этот прирост постоянно увеличивается. Не слышал, чтобы США помогали Украине лекарствами, врачами и вакцинами.

Впрочем, это не странно. Цели американцев на Украине другие: использовать её для провоцирования России на конфликт, параллельно утилизируя на её территории всё то, что можно утилизировать», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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