Москва, , 12:23 — REGNUM Разговоры о каком-либо конфликте между Россией и Украиной являются примером очередного вымысла, так как российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Об этом 2 апреля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти», — приводит его слова РИА Новости.

Также Руденко подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована ни в каком конфликте с Украиной, тем более — в военном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Франция надеется, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться уже в ближайшие недели.