Стокгольм, , 12:26 — REGNUM В настоящее время в Швеции от COVID-19 умирает меньше людей, чем прошлой осенью, однако распространение коронавирусной инфекции в стране продолжает расти, а количество смертей от COVID-19 снова перестало снижаться. Об этом, как передает новостная служба SVT Nyheter, в ходе очередной пресс-конференции сообщила представитель Агентства общественного здравоохранения.

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В Великий четверг (1 апреля) в Швеции за сутки зарегистрировали 33 случая смерти от COVID-19. Благодаря тому, что пожилые люди в основном уже вакцинированы, сейчас умирает меньше людей, чем во время второй волны прошлой осенью. Это происходит несмотря на то, что распространение инфекции сейчас приближается к тому же высокому уровню, что и тогда.

Сейчас также видно, как на графике кривая, отображающая число смертей выровнялась и перестала снижаться.

«Поскольку у нас увеличилось распространение инфекции в обществе, это вызывает беспокойство», — заявила Сара Байфорс, руководитель одного из подразделения Агентства общественного здравоохранения Швеции.

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